La Primera Región Naval realiza Ceremonia de Cambio Armas de la Brigada de Policía Naval, en Veracruz

agosto 10, 2026

H. Veracruz, Ver.- Por acuerdo del Alto Mando de la Armada de México, hoy se llevó a cabo la ceremonia de Entrega-Recepción del Mando de Armas de la Comadancia de la la Brigada de Policía Naval Número Uno, en el puerto de Veracruz. Lo anterior, como parte de la rotación permanente del personal y con la finalidad de que esta Institución continúe con el cumplimiento de su misión y atribuciones.

De esta forma, el Contralmirante de Infantería Marina, Paracaidista, Piloto Helicopterista, Fuerzas Especiales, Diplomado de Estado Mayor Fernando Enrique Oyarvide Pedrero, recibió el Mando de la Brigada de Policía Naval, con la intervención del Almirante Ramiro Lobato Camacho, Comandante de la Primera Región Naval, quien tomó protesta de Ley y dio posesión al nuevo Comandante con las formalidades de la ordenanza naval.

Cabe destacar que el Contralmirante Fernando Enrique Oyarvide Pedrero, egresó de la Heroica Escuela Naval Militar el 1 de noviembre de 1992. Su formación académica incluye diferentes cursos, especialidades y posgrados, entre ellos, el Curso de Kaibil internacional para Oficiales, en la República de Guatemala; Especialidad Piloto Aviador Ala Movil; Curso de Fuerzas Especiales en la Fuerza Naval del Golf; Curso de Mando Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales, Curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval de la República de Uruguay, así como Diplomado en Inteligencia Estratégica y Maestría en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales.

Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como Oficial de cargo de diferentes Unidades de Infantería de Marina, piloto de aeronave, instructor, profesor militar, así como diferentes puestos administrativos en Unidades y Establecimientos de la Secretaría de Marina; de igual manera ha sido distinguido como Comandante de Equipo de Fuerzas Especiales, y de diversas Brigadas de Infantería de Marina.

Asimismo, ha destaco en distintos cargos y comisiones en el ámbito de la Seguridad Pública y como Director del Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina.