Discusión entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón eleva tensión dentro de La Casa de los Famosos

Discusión entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón eleva tensión dentro de La Casa de los Famosos

agosto 10, 2026

La convivencia dentro de La Casa de los Famosos México atravesó un momento de tensión la mañana de este 10 de agosto, luego de que Cynthia Klitbo y Aldo Rendón protagonizaran una discusión en el comedor frente a varios de sus compañeros.

El desencuentro surgió después de una conversación relacionada con los ronquidos de ambos habitantes. Yahir planteó la posibilidad de que Cynthia y Aldo compartieran la suite en caso de obtener ese beneficio, comentario que abrió un intercambio que rápidamente cambió de tono.

“Cynthia ¿te vas con Aldo para arriba si gano?… Pero, ¿no se irán a agarrar del chongo tú y Cynthia? El contenido va a ser más intenso”, dijo el cantante.

Cynthia Klitbo pide frenar comentarios constantes sobre sus ronquidos

Después de escuchar nuevamente referencias sobre el tema, Cynthia Klitbo pidió a sus compañeros dejar de hacer comentarios sobre sus ronquidos, al señalar que se trata de una condición que no puede controlar y que las bromas recurrentes comenzaron a afectarla.

“ Les pido un favor, yo sé que ronco… Todos los días me bullean, es una condición que yo no puedo corregir y siento horrible que todos los días me siguen jodiendo con eso. Tómenlo en cuenta porque si un día miento madres no digan ‘ay por qué’, pero es una bulleada cabr*na y me molesta, ¿podrían dejar de hacerlo?”, comentó.

Aldo Rendón intervino en la conversación al señalar que él también recibe comentarios similares dentro de la casa y que no le afectan de la misma forma. “También diario me dicen que ronco y me vale p*to”, comentó.

Diferencias sobre convivencia elevan tensión entre ambos participantes

La respuesta de Aldo provocó que Cynthia explicara que su percepción era distinta y que los comentarios sobre los ronquidos le generaban incomodidad. Además, mencionó otras situaciones de convivencia que, según relató, había tolerado sin reclamar.

“ A mí no me vale p*to, a mí me molesta, me hace sentir mal, me hace sentir excluida… Si quieren, sobran camas, por qué no se pasan a otros cuartos y ya… A mí todos los días me despiertan sus voces y yo tampoco puedo dormir bien, aguanto… Dejan la cocina hecha un muladar y aguanto vara. No soy delicada”, precisó Cynthia Klitbo.

La conversación aumentó de intensidad cuando Aldo Rendón levantó la voz y respondió directamente a la actriz. “Todos estamos aguantando aquí, nadie está en un spa, entonces no seas tan delicada porque todos aguantamos”.

Cynthia y Aldo intercambian reclamos frente a sus compañeros

Klitbo rechazó la intervención del stylist y remarcó que inicialmente no estaba dirigiéndose hacia él. Durante ese momento, la actriz respondió: “Tú también roncas… A mí no me estés ching*ndo. Nadie está hablando contigo, yo ni te dije nada”.

Aldo Rendón respondió de manera inmediata y el intercambio escaló frente al resto de los habitantes. “Roncas cabrn… Y qué, yo no me empto. Aguanta vara, pues no ronques… A mí menos perra, quieres pedo, yo te tiro pedo, a mí no me chingus, porque no nada más roncas, chings aparte. No se me va a poner al brinco”.

Con la discusión ya elevada de tono, otros participantes intentaron intervenir para reducir la tensión entre ambos mientras Cynthia explicaba que su petición original buscaba únicamente poner un límite a los comentarios que recibía diariamente.

Cynthia Klitbo termina entre lágrimas tras fuerte enfrentamiento

Durante la confrontación, Cynthia Klitbo terminó entre lágrimas y reiteró que su intención inicial era solicitar que dejaran de señalarla constantemente por una situación que no puede controlar.

“Yo lo estoy diciendo en buena onda. Yo estoy tranquila desayunando y a mí directo me dicen ‘te irías al cuarto arriba’… No es necesario para mí aguantarte. Me vale… Tú dices estupideces y gritas todo el p*to día”.

Mientras algunos habitantes buscaban tranquilizar el ambiente, Aldo Rendón mantuvo su postura y señaló que las dificultades de convivencia forman parte de la experiencia dentro del reality.

“Aquí no venimos a agradar a Cynthia y a que esté bien, tú también chings y a todos les cags, igual que todos te cagamos aquí, así que aguanta vara o ni modo, nadie te va a tener consideración”.

Conflicto evidencia nuevas tensiones dentro de la convivencia

El enfrentamiento entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón mostró uno de los momentos de mayor tensión registrados durante la convivencia reciente en La Casa de los Famosos México, luego de que un comentario sobre los ronquidos derivara en reclamos relacionados con el descanso, el ruido y las dinámicas cotidianas.

La discusión también dejó ver diferencias entre ambos participantes sobre la manera de enfrentar las incomodidades dentro del programa, mientras el resto de los habitantes intentaba evitar que el intercambio continuara escalando.