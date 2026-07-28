Ya quedó reparada la línea de conducción del río Pixquiac; suministro de agua se normalizará entre martes y miércoles: Daniela Griego

julio 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.– La reparación de la línea de conducción de agua proveniente de la zona del río Pixquiac ya fue concluida, por lo que el servicio comenzará a normalizarse de manera gradual entre este martes y el miércoles, dio a conocer la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos.



Señaló que la falla provocó que llegara un menor volumen de agua a la ciudad, lo que obligó a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) a modificar los tandeos para distribuir el recurso entre las colonias afectadas.



«Esperamos que entre hoy martes y mañana miércoles se restablezca el servicio. Lo que ocurrió fue que, por esta falla en la línea de conducción, estábamos recibiendo menos agua de la que normalmente llega a Xalapa, por eso fue necesario hacer tandeos más prolongados», señaló.



Expuso que durante se dio este desperfecto, el Ayuntamiento y CMAS mantuvieron atención permanente a los reportes ciudadanos y, cuando fue necesario, se abasteció a las familias mediante pipas.



«Ya quedó reparada la tubería; sin embargo, el servicio no se restablece de manera inmediata, porque el agua debe volver a llenar la red. Incluso al principio puede llegar un poco revuelta, pero esperamos que entre hoy y mañana el abasto quede normalizado», comentó.



Detalló que entre las colonias que registraron mayores afectaciones están en la zona posterior a Plaza Crystal, así como Casa blanca, Campo de Tiro, Lerdo de Tejada y Niños Héroes, además de otros sectores que reportaron baja presión o falta de agua.



Respecto al costo de las pipas particulares, la presidenta municipal aclaró que el Ayuntamiento no tiene facultades para regular sus tarifas, aunque dijo que se mantiene diálogo con los prestadores del servicio.



Precisó que las pipas de CMAS son gratuitas para la población que requiere apoyo durante este tipo de contingencias.



En ese sentido, descartó que exista una nueva crisis por estiaje, al señalar que el problema reciente obedeció únicamente al daño en la línea de conducción del río Pixquiac, el cual ya fue reparado.