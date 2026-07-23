Segunda Edición de México Canta suma más de 16 mil jóvenes de México y EU

Segunda Edición de México Canta suma más de 16 mil jóvenes de México y EU

julio 23, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La segunda edición de México Canta consolidó su carácter binacional al reunir a 16 mil 289 jóvenes de México y Estados Unidos, en un esfuerzo del gobierno federal por promover nuevas narrativas musicales alejadas de la violencia y abrir oportunidades para artistas emergentes.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunció que el concurso iniciará su etapa presencial el próximo 23 de agosto en Los Ángeles, mientras que la final se celebrará el 13 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria destacó que el programa forma parte de la Estrategia Integral de Atención a las Causas, cuyo objetivo es impulsar la cultura como una herramienta para construir paz, fortalecer la identidad entre las juventudes y generar espacios de expresión artística tanto para mexicanos como para mexicoestadounidenses.

La presidenta Sheinbaum subrayó que México Canta busca fomentar música con letras de amor, que contribuya a alejar el odio y la violencia, al tiempo que reconoció la participación de artistas y colaboradores que, de manera honorífica, respaldan esta iniciativa cultural.

Por su parte, Curiel explicó que la convocatoria, abierta del 11 de mayo al 10 de junio, recibió 10 mil 528 registros de jóvenes residentes en México y 5 mil 761 de Estados Unidos, cifras que, dijo, reflejan el interés de una nueva generación por desarrollar una carrera musical con propuestas distintas a la apología del delito.

La secretaria enfatizó que el propósito del concurso no es prohibir ningún género musical, sino crear una plataforma que impulse contenidos diferentes y ofrezca oportunidades reales a jóvenes compositores e intérpretes.

“No se trata de prohibir ningún tipo de música; simplemente buscamos fortalecer y fomentar otro tipo de propuestas”, sostuvo.

Como parte del avance del certamen, fueron presentados los siete semifinalistas provenientes de Estados Unidos: Grecia Marín, de California; Daniel Ochoa, de Tucson, Arizona; Tiffany Galavís, de California; Miranda González, de Colorado; Joshua Azoto, de Nueva York; Lisandro Espinoza, de Oregón, y Rosalba Valdés, de Illinois, todos con edades de entre 18 y 26 años.

Los jóvenes competirán el 23 de agosto en el histórico Million Dollar Theater, en Los Ángeles, recinto emblemático para la comunidad artística mexicana.

La siguiente semana se darán a conocer los semifinalistas de México, quienes participarán el 31 de agosto en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán.

La dinámica contempla que la votación sea exclusivamente del público, mediante una plataforma digital en tiempo real.

Las transmisiones serán realizadas por 45 medios públicos, una alianza coordinada por Canal 22 que este año incorporó emisoras fronterizas y medios estadounidenses, tras alcanzar más de 11 millones de visualizaciones en la edición anterior.

El 6 de septiembre se anunciarán los seis finalistas —tres por cada semifinal— y un séptimo concursante será elegido por votación popular entre quienes no hayan clasificado directamente.

Los siete competirán en la gran final del 13 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde los tres ganadores obtendrán un contrato con un sello discográfico profesional.

Como parte del reconocimiento a los triunfadores, los artistas también participarán el 15 de septiembre en la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, convirtiéndose en uno de los principales escaparates para el nuevo talento musical impulsado por el gobierno federal.