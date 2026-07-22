Verano de libros; la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil empieza este viernes

Verano de libros; la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil empieza este viernes

julio 22, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- El Colegio Preparatorio de Xalapa, mejor conocido como Prepa Juárez, será nuevamente la sede de la ya tradicional Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil que inicia actividades el próximo viernes 24 de julio, anunció la titular de la Secretaría de Cultura de Veracruz, Xóchitl Molina González.



En conferencia de prensa, la funcionaria estatal destacó que se trata de la edición 36 de este evento, por lo que invitó a toda la población en general, pero sobre todo a las juventudes e infancias a acudir a los talleres, muestras de libros, conferencias y otras actividades que están programadas.

La Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil estará del 24 de julio al 2 de agosto.

“Todos los días habrá actividades de la gran planeación que hemos hecho, está muy interesante, estas actividades son para que vayan en familia a la Prepa Juárez a partir de las 10 de la mañana, la entrada es completamente gratuita”, dijo.

PARTICIPACIÓN CULTURA EN LOS PINOS

Por otra parte, la secretaria de Cultura recordó que este fin de semana se llevará a cabo el Festival Veracruzano en el Complejo Cultura de Los Pinos, en la Ciudad de México.

“Los días sábado y domingo, este festival se hace en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal, vamos a llevar cocina tradicional, artesanía, galería de arte, ruta del café y la grandeza de Veracruz, van a ir nuestros artistas”.

En ese sentido, dijo que irán casi 400 participantes para promocionar cultural y turísticamente a la entidad.