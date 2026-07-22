Más de 325 sellos editoriales en la Feria del Libro Infantil y Juvenil

Más de 325 sellos editoriales en la Feria del Libro Infantil y Juvenil

julio 22, 2026

*La actriz Ofelia Medina estará presente

*Escuela Industrial también será sede de venta de libros y ceramistas

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La edición 36 de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil que se llevará a cabo en la Prepa Juárez, pero también con sede alterna en la Escuela Industrial, contará con la participación de 325 sellos editoriales y la presencia de 28 representantes literales, 13 de ellos veracruzanos.

Así lo dio a conocer el encargado del programa literario de la Feria José Domínguez Osorio, quien dijo que además serán 12 escritores y escritoras del país, así como Pilar Quintana de Colombia,quien presentará su más reciente novela.

“Se contará con la presencia de autores con trayectoria veracruzana, radicados en Xalapa, que representan la trayectoria, la tradición en la literatura infantil y juvenil en el país, entre ellos Jaime Alfonso Sandoval, María Baranda, Bernardo Fernández Bef”.

Además, dos escritoras internacionales, una de ellas Cristina Sánchez Andrade que presentará su libro más reciente “Habitada”, publicado por uno de los sellos con mayor tradición europea Anagrama.

“También vamos a contar con Pilar Quintana de Colombia para presentar su más reciente novela presentada por Alfaguara. Tendremos 28 voces y trayectoria de la literatura, 12 escritores mexicanos y 13 veracruzanas”.

El funcionario destacó la presencia de la actriz Ofelia medina, quien en una colaboración que se hizo con la producción del programa Leémelo, viene a platicar sobre la lectura.

José Domínguez Osorio señaló que se llevará a cabo también la Octava Edición del Encuentro de Ilustradores e Ilustradoras; la última edición de Escritores y Escritoras en Lenguas Originarias y la 26 edición del Encuentro de Mediadores y Mediadoras de Lecturas.

Serán 74 expositores participantes, representantes de 325 sellos editoriales, como Planeta, Océano, Randon House, entre otros.



Finalmente, informó que este año, la FNLIJ extenderá sus brazos al inmueble de la Escuela Industrial, donde estarán 9 librerías de uso y segunda mano, así como 10 ceramistas.