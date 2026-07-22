3 talleres con títeres para niños y adultos en Xalapa este verano

julio 22, 2026





Ariadna García

Xalapa, Ver.



Además de las 22 funciones teatrales que conformarán la décimo cuarta edición de «Un Verano de Títeres», los organizadores prepararon una serie de actividades complementarias para que niñas, niños y adultos vivan una experiencia más cercana al mundo del teatro durante las vacaciones de verano.



Del 25 de julio al 6 de septiembre, el Rincón de los Títeres albergará no solo presentaciones de compañías nacionales e internacionales, sino también talleres de especialización, espacios de diálogo con artistas y actividades lúdicas dirigidas al público.



David Estrada, director del recinto, destacó que uno de los principales objetivos es mostrar la diversidad del teatro de títeres y enriquecer la oferta cultural de Xalapa.



«Vemos las diferentes ópticas del teatro con títeres, muchas estéticas que nos comparten agrupaciones de distintos ámbitos culturales, y eso enriquece mucho la escena teatral y titiritera tanto de Xalapa como a nivel nacional», comentó.

Señaló que este año participarán 13 compañías provenientes de Veracruz, Ciudad de México, Hidalgo, Durango, Michoacán y Argentina, que presentarán propuestas con distintas técnicas y estilos.

Como parte de las actividades, todos los domingos se realizará el Árbol de la Palabra, un encuentro entre el público y los artistas invitados para conversar sobre el trabajo escénico y el teatro de títeres.



Además, habrá tres talleres. Uno estará enfocado en la construcción de títeres de guante para personas interesadas en especializarse; otro será un curso de iniciación teatral dirigido a niñas y niños de entre 5 y 11 años, con dinámicas y juegos, y un tercero dedicado a la creación de cajas Lambe Lambe, una técnica de teatro en miniatura en la que las funciones se presentan para un solo espectador.



«Es un teatro en miniatura realizado con títeres. El espectador se asoma a una caja y observa una pequeña obra de dos o tres minutos; es una experiencia muy especial y casi personalizada», explicó Estrada.

Las funciones se llevarán a cabo los viernes a las 18:00 horas, los sábados a las 17:00 y los domingos a las 13:00 horas.



Los boletos tendrán un costo de 100 pesos para niñas y niños y 120 pesos para adultos. Asimismo, los asistentes podrán adquirir un Titiripasaporte, un cuadernillo interactivo con actividades, dibujos, retos y espacios para obtener autógrafos de los artistas, con el propósito de hacer más participativa la experiencia de asistir al teatro durante el verano.