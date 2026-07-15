Sheinbaum respalda entrega de “El Jandro” piloto de El Mayo a EU

julio 15, 2026

Pide a dependencia aclarar porqué supo hasta después su verdadera identidad

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la actuación del Gabinete de Seguridad en la entrega a Estados Unidos de Mauro Alberto “N”, también identificado como Alejandro “N”, alias “Jando”, y aseguró que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), su presunta identidad como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense fue establecida posteriormente mediante pruebas periciales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las precisiones difundidas por la FGR, en las que se reconoce que el detenido inicialmente se identificó con otro nombre y que fue hasta meses después cuando se obtuvieron indicios que permitieron relacionarlo con el vuelo en el que Zambada fue llevado a Estados Unidos el 25 de julio de 2024.

Sheinbaum dio lectura al comunicado de la Fiscalía, en el que se recuerda que “Jando” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, tras un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo armado. En ese operativo murió un elemento del Ejército y cinco más resultaron heridos.

Explicó que, al momento de ser presentado ante el Ministerio Público, el detenido proporcionó una identidad distinta.

Posteriormente, las pruebas periciales realizadas por la FGR permitieron establecer su verdadera identidad, por lo que fue vinculado a proceso por diversos delitos e identificado como integrante de alto nivel del Cártel de Sinaloa, cuya permanencia en el país representaba un riesgo para la seguridad nacional.

La presidenta indicó que, conforme al reporte de la Fiscalía, durante los interrogatorios el detenido negó cualquier participación dentro de la organización criminal y rechazó haber intervenido en el traslado de “El Mayo” Zambada.

Añadió que en agosto de 2025 fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos delincuentes de alta peligrosidad, en una decisión sustentada en la Ley de Seguridad Nacional.

Según la información presentada por la FGR, fue hasta junio de 2026, ya con la nueva administración de la institución, cuando la revisión de las carpetas de investigación permitió encontrar coincidencias en huellas dactilares y registros de voz que lo vincularían con el piloto que condujo la aeronave utilizada para trasladar a Zambada.

Cuestionada sobre si existieron fallas en los procedimientos de identificación dentro de la Fiscalía, Sheinbaum evitó hacer una crítica directa y sostuvo que será la propia FGR la que deberá ampliar la información sobre el caso.

Asimismo, defendió el proceso mediante el cual se autorizó la entrega de los 26 presuntos integrantes del crimen organizado a Estados Unidos, al señalar que el Consejo de Seguridad Nacional actuó en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional.

Precisó que en las reuniones donde se tomó esa determinación participaron directamente los integrantes del Gabinete de Seguridad, aunque ella no estuvo presente personalmente, y aseguró que cada expediente fue analizado de manera exhaustiva para valorar el nivel de riesgo que representaba cada detenido para la seguridad del país.

“La decisión que toma el Consejo es para la protección de México, para mejorar la seguridad en nuestro país”, afirmó.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si al momento de la entrega las autoridades desconocían que el detenido era el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada, la mandataria respondió que eso es precisamente lo que sostiene la Fiscalía, por lo que será esa institución la encargada de ofrecer mayores detalles conforme avancen las investigaciones, las cuales, subrayó, continúan abiertas pese a la entrega del presunto delincuente a las autoridades estadounidenses.