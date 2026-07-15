Incremento salarial 2026 a personal docente y administrativo de sostenimiento estatal

julio 15, 2026

Xalapa, Ver., miércoles 15 de julio de 2026.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, informa que aplicará los aumentos salariales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026 al personal docente y administrativo de sostenimiento estatal.

En Educación Básica se otorgará un 4% al salario tabular, un 1% adicional al salario tabular y un 2%en prestaciones.

Asimismo, a partir de septiembre se aplicará un incremento adicional del 2% al salario tabular y, para el personal directivo, un 1% por concepto de despegue salarial.

Para el personal de Educación Media Superior, Educación Superior y administrativo, el incremento será del 4% al salario tabular y del 2% en prestaciones.

Los retroactivos se cubrirán en la segunda quincena de julio, con pago el día 17; los incrementos salariales se reflejarán en la primera quincena de agosto, con pago el 12; y los incrementos adicionales para Educación Básica se aplicarán en la primera quincena de septiembre, con pago el día 10.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con el reconocimiento y el fortalecimiento de las condiciones laborales del personal educativo.