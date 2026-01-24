Xalapa requiere renovar parque vehicular de Limpia Pública 

enero 24, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El director de Limpia Pública de Xalapa, Francisco Martínez Tlapa, afirmó que para mejorar el servicio de recolección de basura requerían de por lo menos 15 unidades más.

Actualmente en Xalapa existen 72 unidades para el proceso de recolección, y lo óptimo sería contar con 90.

«Yo creo que sí se necesitarían tener como unas 90, son las que necesitaríamos para tener un buen funcionamiento, pero no solamente el número, sino además de ello, la renovación de muchas unidades».

Aunado a ello, expuso que se requeriria la renovación de 15 unidades más, pues actualmente muchas están recibiendo servicio de mantenimiento constante.

«Afortunadamente el personal que tenemos también en talleres es un personal realmente que no para de trabajar, pero sí se necesitan muchas unidades, mucha renovación de unidades».

En ese sentido, expuso que se tiene la intención por parte de la autoridad municipal de adquirir algunos de estos vehículos de manera escalonada durante esta administración.