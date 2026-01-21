INAH descarta daños en la Zona Arqueológica de Teotihuacán tras granizada

enero 20, 2026

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la Zona Arqueológica de Teotihuacán no presentó afectaciones tras la intensa granizada registrada la tarde del domingo pasado en el Valle de Teotihuacán, y aclaró que las imágenes que muestran las Pirámides del Sol y de la Luna completamente cubiertas de una capa de hielo no son reales, ya que han sido modificadas digitalmente.

En un comunicado, el INAH destacó que, tras una revisión exhaustiva en el sitio arqueológico, se confirmó que los monumentos prehispánicos no sufrieron daños ni acumulación significativa de granizo que alterara su estructura o apariencia habitual. Tampoco se registraron afectaciones en los museos de la Cultura Teotihuacana y de los Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente”.

“Muchas de las imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación están modificadas digitalmente”, precisó el instituto perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. “La zona arqueológica opera con normalidad y permanece abierta al público en sus horarios habituales”.

La granizada provocada por el Frente Frío 29 y condiciones meteorológicas locales sí generó acumulación de hielo en calles, plazas, techos de viviendas y algunas zonas aledañas del municipio de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, pero no de manera relevante en los edificios prehispánicos.

La Coordinación de Protección Civil del Estado de México respaldó esta versión y precisó que, aunque en otras partes de la región se registró una alta concentración de granizo que provocó afectaciones menores —como caída de techumbres, daños en vehículos y cultivos—, los vestigios arqueológicos permanecieron sin impacto estructural.