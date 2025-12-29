INAH “regañó” a Bad Bunny por tocar pieza del Museo de Antropología

diciembre 29, 2025

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó sobre un incidente relacionado con el cantante Bad Bunny durante su visita al Museo Nacional de Antropología (MNA) el pasado miércoles 17 de diciembre.

A través de sus redes sociales, el artista puertorriqueño compartió una fotografía tocando una estela maya. El hecho causó polémica entre internautas, al señalar que dicho acto no está permitido dentro de las instalaciones.

Por ello, el INAH compartió un comunicado, afirmando que personal de custodia del museo reiteró al “El Conejo Malo” que no se podían tocar las piezas del acervo, a lo cual el músico retiró la mano de inmediato.

El instituto recordó que el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido por ley y es de conocimiento público, como una medida de protección y conservación al patrimonio cultural de México.

Asimismo, durante toda la visita se contó con la presencia constante de personal de seguridad del recinto, supervisando el trayecto del puertorriqueño por las salas principales.

La visita de Bad Bunny ocurrió durante las fechas de su gira mundial “DeBí TiRAR MáS FOToS” en México, donde ofreció ocho conciertos y reunió a más de 520 mil personas en el Estadio GNP.