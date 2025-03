Xalapa contará con un beneficio de café para apoyar a productores de la zona rural 

marzo 19, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El regidor titular de la comisión edilicia de Desarrollo Económico, Diego David Florescano Pérez dio a conocer que el próximo 26 de marzo se va a inaugurar el primer beneficio de café para ayudar a los productores de la zona rural de Xalapa.

«Lo patrocina el ayuntamiento les vamos a dotar de toda la maquinaria y se va a establecer en el ejido Emiliano Zapata que pertenece aquí a Xalapa está por atrás de la USBI».

Explicó que históricamente todos los cafeticultores de la zona rural son cereceros; es decir, que venden su producto en café cereza y lo venden muy barato, por lo que se busca que este proceso avance.

«El precio ha estado hasta en 10 pesos ahorita estamos a muy buen precio está a 20 pesos más o menos entre 18 y 20 pesos pero no pasan de ahí entonces los los hijos de los cafeticultores ya no se quieren dedicar al café porque ven que no es negocio».

Ante esto, la idea es pasar de ser cereceros a ser pergamineros «esto significa de que de vender a 18 pesos que ahorita es un excelente precio pero puede bajar podrían vender a 70 80 pesos eso es realmente ayudar a la zona productiva».

Señaló que van a instalar el primer beneficio con maquinaria que les permita hacer todo ese proceso que será entregado en comodato.

«Ellos lo tienen que cuidar va a ser el primero pero esperamos en este año también poner en el Castillo y en Chiltoyac otro».

Sostuvo que el café es un tema que ya representa a la capital pues hay una zona cafetera abundante.

«Muchos de los xalapeños no saben que la mitad de nuestro territorio es rural y ahí tenemos fuerte el tema de la agricultura el café y el limón pero el más fuerte es el café».