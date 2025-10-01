Voladores de Papantla, patrimonio vivo que une comunidad y cultura

octubre 1, 2025

Papantla, Ver., martes 10 de septiembre de 2025.- A 16 años de que la UNESCO declarara la Ceremonia Ritual de los Voladores de Papantla como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, más de 600 personas practican y transmiten este legado que da identidad al pueblo totonaca, a Veracruz y a México.

En este contexto, la Secretaría de Turismo participó en la celebración en honor a San Miguel Arcángel, santo patrono de los Voladores y de la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca, llevada a cabo en el Parque Temático Takilhsukut, donde se reafirmó el compromiso con la preservación cultural.

Danzantes voladores, maestras y maestros tradicionales formaron parte de una ceremonia cargada de espiritualidad, música, danza y sabiduría ancestral, que refleja la conexión profunda entre tradición, comunidad y territorio.

El subsecretario de Promoción y Atención Turística, Jorge Flores Lara, subrayó que preservar y difundir esta práctica consolida a Veracruz como un referente cultural y turístico a nivel internacional.