Sheinbaum celebra que la UNESCO reconozca a la Senana Santa en Iztapalapa como ‘Patrimonio Inmaterial de la Humanidad’

diciembre 10, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la decisión y felicitó a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada; al exdirectivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto; así como a todos los organizadores, por la inscripción de la conmemoración de la Semana Santa en Iztapalapa como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO).

De esta manera, la tradición religiosa y cultural que cada año congrega a miles de fieles y comunidades, obtuvo el tan ansiado reconocimiento internacional.

La inscripción fue aprobada durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, realizada en Nueva Delhi, India. ￼

La Pasión de Iztapalapa —una representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo que se lleva celebrando desde 1843, y que en 2024 convocó a alrededor de 1.4 millones de personas — ahora forma parte del patrimonio cultural mundial, junto con otras expresiones emblemáticas de México como la cocina tradicional, la música de mariachi o las celebraciones del Día de Muertos. ￼