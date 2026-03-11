Violencia psicológica contra las mujeres, reto para la salud pública

marzo 10, 2026

10/03/2026, Xalapa, Ver. – “Es fundamental reconocer y visibilizar la violencia psicológica contra las mujeres, pues es un tipo de agresión que genera profundas afectaciones en la salud mental, física y emocional”, declaró Aurora Desseret Flores Blanco, psicóloga egresada de la Universidad Veracruzana (UV), al dictar una ponencia en la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de esta casa de estudios.

El evento fue organizado por la representación de Equidad de Género de la FCQ, y ocurrió en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

Flores Blanco mencionó que la violencia hacia las mujeres tiene raíces culturales sociales y sistémicas, vinculadas a estructuras históricas que privilegian relaciones de poder desiguales con una perspectiva patriarcal y heteronormativa.

“Estos patrones se perpetúan por medio de estereotipos y roles de género que normalizan prácticas que vulneran la igualdad”, aseveró.

La también abogada explicó que la violencia psicológica contra las mujeres comprende aquellos actos ejercidos por razón de género, los cuales merman su estabilidad emocional y bienestar mental.

La psicóloga enfatizó que la violencia contra las mujeres representa un problema de salud pública global

“Puede manifestarse a través de conductas como celotipia- celos enfermizos-, descalificación constante, indiferencia o aislamiento, acciones que deterioran progresivamente la autoestima y la seguridad de quienes la padecen”, puntualizó.

La ponente comentó que los daños psicológicos dejan huellas, aunque estas se detectan mediante evaluaciones o certificaciones; con el paso del tiempo pueden generar desgaste fisiológico derivado de años de exposición a situaciones de violencia.

Al abordar la incidencia, la psicóloga afirmó que de acuerdo con cifras reportadas, más del 41% de las mujeres han experimentado violencia psicológica al menos una vez en su vida, aunque la cantidad podría ser mayor debido a los casos no denunciados.

Flores Blanco enfatizó que esta situación representa un problema de salud pública global, por lo cual es indispensable sensibilizar a la sociedad para identificar sus conductas y evitar su normalización.

El evento ocurrió en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer

“El paso inicial al combatir la problemática es informarse, reconocer las situaciones violentas y no callar; el verdadero reto no radica en preparar a las mujeres para defenderse, sino en transformar a la sociedad para que no ejerza estos actos”, precisó.

La jurista manifestó que es necesario generar espacios de diálogo en las universidades, donde el alumnado tenga la oportunidad de informarse y reflexionar.

“Estas iniciativas de horizontalidad permiten a los estudiantes compartir sus experiencias, y es muy bueno que la UV las fomente y cuente con personal académico y administrativo comprometido con la erradicación de la violencia”, concluyó.