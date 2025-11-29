Violencia psicológica, la más reportada por mujeres que buscan asesoría para separarse

Violencia psicológica, la más reportada por mujeres que buscan asesoría para separarse

noviembre 29, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

En Xalapa, la mayoría de las mujeres que acuden al Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) para pedir asesoría sobre divorcio lo hacen porque han vivido algún tipo de violencia, informó la subdirectora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Tania Anahí González Beltrán.

Señaló que la violencia psicológica es la más frecuente, aunque también se registran casos de violencia física, económica y patrimonial.

La funcionaria explicó que en la mayoría de los casos, la agresión proviene de sus parejas, sin importar si se trata de mujeres casadas, solteras o en concubinato.

González Beltrán detalló que la asesoría jurídica es el servicio más solicitado, seguida del acompañamiento psicológico, y ambos van relacionados, pues el objetivo es ayudar a las mujeres a salir de cualquier ciclo de violencia.