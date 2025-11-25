Veracruz trabaja en homologar leyes por la integridad de las mujeres y contra la violencia

noviembre 25, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Se trabaja con las diputadas del Congreso Local en la homologación de leyes que permitan aplicar castigos más severos a fin de erradicar cualquier tipo de violencia hacia la mujer, aseguró la gobernadora Rocío Nahle García, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre.

La mandataria de Veracruz, quien esta mañana participó en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que cuando hay una violencia hacia una mujer, la sociedad se ve resentida, lastimada.

“Entonces, nosotros como mujeres gobernantes, siempre he dicho, mujeres cuidando mujeres, tenemos que tomar acciones, en mi caso lo de Veracruzana Protegida, las 24 horas, porque es el llamado y está homologación de leyes va, porque también algunas mujeres que son violentadas a la hora que tienen que denunciar no ratifican, les da miedo, o lo que sea”

Destacó la valentía de aquellas mujeres que levantan el teléfono para hablar a la policía y solicitar ayuda.

En ese sentido, consideró que es importante el proceso de homologación de leyes en el Congreso local, lo que ya se revisó.

“Lo más importante es eso, cómo protegemos a nuestras mujeres, cómo las alertamos y sobre todo la cultura hacia ellos (hombres) el respeto, la no violencia, eso es muy importante. Todos y todas las que tenemos hijas queremos que sean felices, tengan una buena vida, si deciden casarse o tener una familia sea exitosa, si no deciden eso, que también lo puedan hacer con libertad”.

Recordó que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y tienen derecho de moverse con libertad y a ser respetadas por el hecho de ser mujeres.

PARTICIPA GOBERNADORA EN CONFERENCIA

CON CLAUDIA SHEINBAUM

Por otra parte, esta mañana la gobernadora Rocío Nahle aseguró que desde Veracruz se está listo para llevar a cabo está homologación de leyes.

Asimismo, destacó que se cuenta con 31 centros libres de violencia en el estado y se ha trabajado en la aplicación de Veracruzana Protegida y Mujer Alerta para proteger a las mujeres.

“Desde nuestro estado nos sumamos a la prevención, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres”, finalizó.