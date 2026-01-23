Quema de basura provoca incendios en distintas zonas de Xalapa

enero 23, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.– En la última semana se han registrado ocho incendios provocados por la quema de basura en distintas zonas de Xalapa, principalmente por personas en situación de calle y actos de vandalismo, informó la directora de Protección Civil municipal, Alma Fuertes Jara.

La funcionaria señaló que se trabaja en la elaboración de información preventiva para la población, ante el incremento de estos incidentes, los cuales representan un riesgo mayor al encontrarse la ciudad en temporada de incendios.

Exhortó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier quema o conato de incendio al número de emergencias 911, a fin de evitar que las llamas se salgan de control.

Asimismo, pidió a vecinos y vecinas no realizar quemas de basura en sus colonias y, en caso de existir problemas por acumulación de residuos, recurrir a las autoridades municipales para su atención.

“Quemar basura es un ilícito y genera problemas”, advirtió.

Finalmente, reiteró la recomendación de separar los residuos, evitar las quemas y reportar cualquier incendio para prevenir su propagación.