Veracruz es ejemplo nacional en el pago de la deuda del ISSSTE y avanza en justicia social con FOVISSSTE: Rocío Nahle

enero 10, 2026

>Más de 10 mil trabajadores obtendrán su vivienda con la liberación de créditos.

>Anuncian nuevas viviendas para derechohabientes en Veracruz.

Boca del Río, Ver., sábado 10 de enero de 2026.– Veracruz es ejemplo nacional en responsabilidad financiera y justicia social, al encabezar el pago de la deuda institucional con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y avanzar en la liberación de créditos hipotecarios impagables del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), afirmó la gobernadora Rocío Nahle García durante la entrega de constancias de finiquito a trabajadores del Estado.

Acompañada por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, recordó que Veracruz era el segundo Estado con mayor deuda acumulada durante más de 20 años; pero mediante un esquema legal y financiero responsable, se logró reducir a la mitad el adeudo de 22 mil millones de pesos, quedando pendiente únicamente la parte correspondiente a cuentas individuales, la cual será cubierta de manera programada.

“Somos ejemplo, no tenemos deuda ante el SAT. Todo eso se hace con una buena administración, con visión y con sentido social; eso es la transformación”.

Por su parte, el director general del ISSSTE reconoció públicamente que “Veracruz pasó de ser uno de los estados con mayor deuda a convertirse en un ejemplo de responsabilidad financiera”.

Durante la entrega de 299 constancias de finiquito, que representan la liberación definitiva de créditos impagables, la Gobernadora expresó a las y los beneficiarios “hoy reciben esta constancia; hoy ya son dueños de su vivienda. Comparto la alegría y los felicito, porque sé del esfuerzo que hace cada trabajador para tener una vida digna, formar una familia y construir su patrimonio”.

En este contexto, informó que en Veracruz alrededor de 10 mil créditos serán finiquitados, lo que permitirá que miles de derechohabientes se conviertan plenamente en propietarios de su vivienda. Asimismo, expresó que hará acuerdos para la adquisición de viviendas destinadas a policías estatales, madres trabajadoras y madres solteras, alineados al programa nacional de vivienda promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el evento, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, anunció que el Fondo recuperará su atribución histórica de construir vivienda social, y confirmó que Veracruz será una de las entidades con meta de nuevas viviendas para las y los trabajadores al servicio del Estado, especialmente para quienes perciben hasta dos salarios mínimos y no cuentan con casa propia.