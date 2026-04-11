Llegan Tequios Municipales al Fovissste; se realizó jornada integral de limpieza

abril 11, 2026

Xalapa, Ver., 11 de abril de 2026.- Con el objetivo de promover la recuperación, conservación y dignificación de los espacios públicos en beneficio del bienestar colectivo, este sábado la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, encabezó en el Bulevar Diamante y la unidad habitacional Fovissste el “Tequio Por el Bien de Xalapa».

Acompañada por el Secretario del Ayuntamiento, Mtro. Víctor Hugo Meza Cruz; la Regidora Primera, Lic. Diana Julieta Aguilar Ortega; vecinas, vecinos y funcionariado del Ayuntamiento, la Presidenta Municipal destacó la participación activa y organizada de la ciudadanía y las juventudes para contribuir a la limpieza y el mantenimiento de calles, camellones, avenidas y espacios urbanos, en un acto de corresponsabilidad.

Como parte de la actividad organizada por la Dirección de Juventud, a cargo del Lic. Rafael Alarcón Barrientos, se intervino el Bulevar Diamante esquina calle Jaspe, y se concluyó en la zona del Gimnasio Fovissste.

En esta área se llevó a cabo la limpieza de banquetas, la recolección de residuos urbanos y la aplicación de pintura en guarniciones.

Durante el Tequio participó personal de las Direcciones de Juventud; Salud, que dirige la Dra. Vianed Martínez Cabrera; Asuntos Jurídicos, a cargo del Lic. Eduardo Antonio Arres García; la Coordinación de Atención Ciudadana, encabezada por el Lic. Juan Manuel González Muñoz; así como habitantes de la zona, representados por el Presidente del Comité Vecinal del Bulevar Diamante, Lic. Miguel Ángel Martínez.