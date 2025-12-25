Más de 80 mil 596 mdp en inversiones durante 2025: Sedecop

diciembre 25, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Son 10 empresas que significan una inversión de 80 mil 596 millones de pesos para la entidad veracruzana, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), Ernesto Pérez Astorga.

El funcionario estatal indicó que de estas 10 empresas, dos ya fueron inauguradas sus operaciones en territorio veracruzano, dos más están por inaugurarse y 6 iniciarán sus obras en 2026.

Destacó que se tratan de Constellation Brands, Italpasta, Nestlé, Mota Engil, Bayer, FERMEX, Terminal Química Puerto México (Braskem Idesa), TYASA, Grupo CICE y Escollera Puerto de Veracruz.

“Estas 10 empresas que son precisamente las que integran los montos de 80 mil 596 millones de pesos, hay dos empresas que ya fueron inclusiva inauguradas, hay dos por inaugurar próximamente, más seis que son las que iniciarán obras el próximo año”.

Por otra parte, Pérez Astorga señaló también que hubo un repunte en la venta de exportaciones hacia Europa, como es el caso del café en verde (materia prima), café descafeinado y tubos de caucho vulcanizado.

“El gran repunte que tuvo la venta de exportaciones para Europa, hemos tenido una vinculación muy cercana con los consulados, se hizo una visita a Europa y los productos”.

En ese sentido, el titular de SEDECOP dijo que en el 2024 se tuvo un registro de exportaciones por mil 198 millones de pesos y en este 2025 se cierra con 2 mil 619 millones de pesos.

Finalmente, dijo, se tiene la oportunidad se incrementar ayún más los productos veracruzanos como piñas y limones.