Veracruz brilla en Madrid durante Fitur: Xóchitl Molina

enero 22, 2026

Redacción/Xalapa. En entrevista para En Contacto, la secretaria de Cultura de Veracruz, Xóchitl Molina González, destacó la participación del estado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, donde Veracruz ha sobresalido por su riqueza cultural y gastronómica.

Señaló que la delegación veracruzana presentó Voladores de Papantla, son jarocho, danzas tradicionales, limpias ancestrales y comida típica, además de promover el café veracruzano, con gran aceptación del público y turoperadores europeos.

La funcionaria indicó que Veracruz busca consolidarse como destino turístico por sus tradiciones, pueblos mágicos y recursos naturales, y adelantó que existen diálogos sobre posible conectividad con Europa y mayor interés para filmaciones en locaciones del estado.