No habrá fuegos artificiales en la Noche del Grito, se cambia por espectáculo de luces frías

septiembre 9, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- No habrá fuegos artificiales durante la ceremonia del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre, aclaró la titular de la Secretaría de Cultura, Xóchitl Molina.

La funcionaria estatal y una de las encargadas de la organización de la ceremonia junto con la Secretaría de Gobierno dijo que se llevará a cabo un espectáculo de «luces frías».

“Habrá luces frías y lo demás será sorpresa”.

Asimismo, destacó el carácter histórico de la conmemoración independentista, la cual será encabezada por la primera mujer gobernadora, Rocío Nahle García.

“Es un grito que por primera vez una mujer lo va a dar y es muy emblemático”.

Xóchitl Molina dio a conocer que se llevará a cabo el cierra de la zona centro a partir del 14 de septiembre y el 15 de septiembre, las celebraciones iniciarán al mediodía en el parque Juárez.

“A las 12 del día en el parque Juárez habrá una verbena popular con artistas locales alusivos al mes patrio, también habrá artesanías y alimentos mexicanos hasta las 5:00 de la tarde”.

La Plaza Lerdo será el escenario de números artísticos patrios y más tarde se presentará la Sonora Dinamita, para terminar con la presentación de La Original Banda El Limón.