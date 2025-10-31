Veracruz arranca una nueva era de movilidad con el servicio Ulúa

octubre 31, 2025

Boca del Río, Ver., viernes 31 de octubre de 2025.- Con el banderazo de arranque del servicio de transporte Ulúa, la gobernadora Rocío Nahle García puso en marcha la primera etapa del nuevo sistema de movilidad urbana en la conurbación Veracruz–Boca del Río, que integra 102 unidades híbridas y Euro 6; proyecto que forma parte de la estrategia estatal para modernizar el transporte público, reducir emisiones contaminantes y ofrecer un servicio eficiente, digno y sustentable.

Desde la Plaza de los Valores, acompañada por autoridades estatales, municipales y concesionarios, destacó que este sistema marca el inicio de una transformación integral en la movilidad de Veracruz, al incorporar tecnología de última generación que combina motor diésel y eléctrico, con un sistema de carga interna que reduce el consumo de combustible y la contaminación.

“Hoy concretamos un paso muy importante para nuestro estado. Estas unidades híbridas representan el avance tecnológico que ya circula en países de Europa y en otros estados, en Veracruz iniciamos este cambio con responsabilidad, diálogo y unidad con los concesionarios, porque transportar a los veracruzanos también es un compromiso social”.

La Gobernadora anunció que el programa se extenderá próximamente a Coatzacoalcos y Xalapa; en el sur operará bajo el nombre Quetzalli, mientras que en la capital se adaptarán unidades específicas para su topografía y demanda, consolidando así un modelo estatal de movilidad moderna y sustentable.

Por su parte, el secretario técnico del Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público, Enrique Santos Mendoza, resaltó que Ulúa simboliza “un paso histórico hacia un modelo de transporte eficiente e incluyente”, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, las y los concesionarios y las dependencias involucradas.

“Durante más de tres décadas, distintas administraciones olvidaron este sector. Hoy, gracias al liderazgo de la gobernadora Rocío Nahle García, se concreta una acción integral que transforma la movilidad y mejora la calidad de vida de miles de veracruzanos. Atrás quedarán los camiones que llenaban las calles de humo y rezago; hoy inicia una nueva era de transporte responsable y humano”, afirmó.

En esta primera etapa, el sistema cubrirá rutas estratégicas como Vargas, Boca del Río–Penacho, Lagos 121–Plaza Américas, Lagos 121–Centro, Lomas 4, Carranza, Robles, Costera–Bulevar, Dorado–Américas y Dorado; el sistema de pago electrónico mediante tarjetas se implementará en una segunda fase; durante la primera semana, los usuarios podrán realizar pagos en efectivo como parte del proceso de transición.

El proyecto Ulúa se alinea con la visión nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, fortaleciendo la movilidad sustentable y el bienestar social.

En representación del gremio transportista, la concesionaria de la ruta Carranza, Ana Brenda Morales Luna, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado, “durante 14 años el sector estuvo en rezago, pero hoy, gracias al liderazgo de la gobernadora, vemos un cambio real que genera oportunidades económicas y sociales, y mejora la calidad de vida de los veracruzanos”.