Parlamento de Venezuela aprueba por unanimidad histórica ley de amnistía; Delcy Rodríguez la promulga

febrero 20, 2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el jueves la ley de amnistía general, que poco antes aprobada por la Asamblea Nacional y que debe traducirse en la liberación de centenares de presos políticos.

Rodríguez firmó el documento en el palacio presidencial de Miraflores, constató la AFP.

Por su parte, el Parlamento de Venezuela aprobó el jueves por unanimidad una ley histórica de amnistía, que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos en 27 años de chavismo.

La ley, que llegó al debate legislativo después del ataque militar estadounidense en Caracas que depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro, se aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.

La ley entrará en vigor luego de que sea promulgada por la presidenta encargada y publicada en la Gaceta Oficial.

Rodríguez, quien fue juramentada como mandataria encargada el 5 de enero, dos días después del traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de drogas, ha expresado su esperanza de que la ley sirva para reparar las heridas que ha dejado la larga confrontación política en el país sudamericano desde la llegada al poder del fallecido presidente socialista Hugo Chávez en 1999.

La mandataria en funciones y sus aliados han dicho que aspiran a que la ley se convierta en una herramienta para potenciar el diálogo con los sectores políticos, económicos y sociales del país.

Familiares levantan huelga de hambre tras la aprobación de una ley de amnistía

Una huelga de hambre que casi cumplió seis días de familiares de presos políticos en Venezuela finalizó el jueves después de que el Parlamento aprobara una ley de amnistía general que esperan lleve a masivas liberaciones.

Del total de 10 mujeres que iniciaron la protesta el 14 de febrero, quedaba una, Narwin Gil. La huelga se realizó frente a unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7, donde los familiares montaron campamento desde que en enero se anunció un primer proceso de excarcelaciones.

Familiares reunidos bajo un toldo acompañaron la sesión de la Asamblea Nacional a través de un teléfono celular.