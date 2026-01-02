Elude Nicolás Maduro responder sobre ataque de EU en Venezuela

enero 2, 2026

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, eludió en una entrevista este jueves confirmar o desmentir un presunto ataque a una instalación de narcóticos que, según Donald Trump, Estados Unidos ejecutó recientemente en territorio venezolano.

“Eso puede ser un tema que conversemos en unos días”, dijo Maduro en una entrevista con el intelectual franco-español, Ignacio Ramonet, transmitida por el canal estatal VTV.

Hasta ahora, el gobierno no se ha referido a este ataque, anunciado por el presidente Trump, y que según medios ocurrió en un muelle en Maracaibo donde operaba el Tren de Aragua, señalado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. Trump se limitó a decir que fue un ataque en un lugar donde los botes eran cargados con drogas.

En la entrevista, Maduro abrió las puertas a “conversar seriamente” con Estados Unidos sobre acuerdos petroleros, migratorios y de lucha contra el tráfico de drogas, dijo este jueves en una entrevista.

“Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, sostuvo para luego proponer un acuerdo petrolero “para inversiones estadounidenses como con Chevron” y otro sobre vuelos de deportados venezolanos. “Donde quieran y como quieran”, afirmó.

El dirigente venezolano, quien se encuentra bajo la presión de Trump, aseguró que sólo ha mantenido una llamada recientemente con el mandatario estadounidense, luego de que éste insinuara que hubo otra.

“Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido (…) una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio Miraflores”, dijo Maduro.

Señaló que la conversación con Trump fue “agradable”, pero que las “evoluciones” posteriores “no han sido agradables”.

El pasado lunes, Trump aseguró que habló “muy recientemente” con Maduro, pero que la conversación no fue fructífera para rebajar la presión de Washington contra Venezuela en el marco de una campaña para combatir el narcotráfico del que culpa al país caribeño.

“Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso”, dijo Trump a medios al ser preguntado sobre si habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano.

Estados Unidos mantiene desde agosto pasado un despliegue militar en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, para supuestamente combatir el narcotráfico, pero el Gobierno de Venezuela denuncia que se trata de un pretexto para buscar un cambio de régimen.

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron tras el anuncio de Trump de bloquear a todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en las últimas semanas.