Valentía de los Niños Héroes recordatorio para luchar por un Veracruz justo y unido: Gobernadora

septiembre 13, 2025

>El amor a la patria y la libertad deben guiar a los jóvenes y a la sociedad.

Perote, Ver., sábado 13 de septiembre de 2025.- En la histórica Fortaleza de San Carlos, la gobernadora Rocío Nahle García, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, acto en el que se rindió homenaje a los seis cadetes que entregaron su vida en defensa de la soberanía nacional en 1847.

Acompañada por las representantes de los Poderes del Estado, por autoridades de las Fuerzas Armadas, funcionarios y comunidad estudiantil, la Mandataria destacó que la memoria de Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar trasciende como símbolo de valentía, lealtad y amor a México.

“Su ejemplo nos invita a ser ciudadanos comprometidos con el presente, pero también con el futuro de nuestra patria. A los jóvenes, sobre todo, que hoy nos escuchan: la lucha por un Veracruz más justo, solidario y equitativo comienza con cada uno de nosotros en la vida diaria”.

También, subrayó que la defensa de la independencia y la dignidad nacional iniciada por los Niños Héroes continúa vigente. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno de trabajar por un Veracruz unido y fuerte, que honre a quienes dieron su vida por la libertad y que impulse con firmeza un futuro digno para las nuevas generaciones.

En su intervención, el Comandante de la 26ª Zona Militar, Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, subrayó que la herencia de los Niños Héroes constituye la base de los valores que hoy sostienen el actuar de las Fuerzas Armadas.

“Hace 178 años, un puñado de jóvenes sembraron para la posteridad la semilla del patriotismo y la lealtad. Hoy, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirmamos nuestro compromiso de trabajar hombro con hombro con las autoridades civiles para garantizar la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana, especialmente de la población veracruzana”.

Durante el acto conmemorativo, se pasó lista de honor a los Niños Héroes, se entonaron los himnos del Heroico Colegio Militar y Nacional, y se depositó una ofrenda floral con guardia de honor encabezada por la Gobernadora.