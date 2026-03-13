Unidades Rosa de Xalapa ha brindado alrededor de 50 atenciones, principalmente por violencia familiar

marzo 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Las Unidades Rosa de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa ha brindado alrededor de 50 atenciones, principalmente relacionadas con casos de violencia familiar y agresiones contra mujeres, informó el director de la corporación, Alfonso Gómez Vázquez.

Explicó que estas unidades forman parte del área de atención a víctimas, por lo que brindan apoyo no solo a mujeres, sino también a hombres, niñas, niños y adultos mayores.

“Hasta el día de hoy tenemos un aproximado de 50 atenciones de la Unidad Rosa. La Unidad Rosa es la unidad de atención a víctimas que se dedica más que nada al apoyo a toda la ciudadanía, tanto mujeres, hombres, niñas, niños, a toda la diversidad también”, señaló.

Detalló que la mayoría de los casos atendidos han sido de mujeres y menores de edad, quienes reciben acompañamiento y canalización a las instancias correspondientes.

“Van canalizados más de 50 apoyos, en la mayoría de lo que son mujeres y niñas, y son los apoyos que normalmente hemos dado hasta ahorita”, explicó.

El funcionario indicó que actualmente dos unidades rosas se encuentran activas, encargadas de brindar acompañamiento y orientación a las personas que lo requieren.

Entre las situaciones más comunes por las que intervienen, mencionó violencia familiar, abusos de confianza y agresiones hacia mujeres.

“Más que nada son cuestiones de apoyo a la ciudadanía con relación a violencia familiar, abusos de confianza y violencias hacia la mujer, y la canalización a diferentes áreas, ya sea el DIF, el Instituto de la Mujer u otros entes que requieran”, comentó.

Gómez Vázquez explicó que los reportes se reciben a través del número de emergencias de la policía, mediante el sistema C2, desde donde se canaliza a la Unidad de Atención a Víctimas.

“Nos llaman a nosotros a lo que es el número de emergencia de la policía a través de nuestro C2. Nuestro C2 canaliza a la unidad de atención a víctimas, se valora la situación y si requieren traslado médico, apoyo judicial o canalización a alguna institución, se les acompaña hasta la finalización”, indicó.

Agregó que, cuando es necesario, el personal de la unidad traslada a las personas afectadas a las dependencias correspondientes para recibir atención.

Sobre las zonas donde se han registrado algunos reportes, señaló que no existe una concentración específica, aunque recientemente han intervenido en colonias como Revolución, Lagunillas y el Centro.

Explicó que las unidades son operadas principalmente por policías mujeres, aunque también participan elementos varones dependiendo de las características del caso.

“En su mayoría son mujeres, pero participan ambas dependencias dependiendo del caso, porque no todos son mujeres; también hay niños o adultos mayores que requieren atención”, puntualizó.