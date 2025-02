Una línea de investigación en asesinato de coordinador de Tránsito de Tuxpan: Fiscal 

febrero 24, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns indicó que se tiene una línea de investigación en torno al asesinato del coordinador de Tránsito Municipal de Tuxpan, Rodrígo Hernández Santiago, ocurrido la noche del domingo en la zona norte.

“Sí, pues hay una carpeta iniciada, estamos avanzando en la investigación, llevamos información importante ampliada y, pues, por secrecía no puedo compartirla, pero pronto va a haber avances importantes que publicaremos en nuestras redes. Hasta ahorita es una línea de investigación y seguimos trabajando sobre ella”.

La abogada veracruzana dijo que se analizan eventos previos sucedidos que puedan, tal vez, concatenarse, pero garantizó que se tienen avances importantes y se esperan resultados positivos pronto.

Asimismo, cuestionada en torno al caso y avance de las investigaciones de la desaparición de la médico veterinaria Angélica Virgen Camacho y de su hija Esthefanía Ferrari Virgen, de quienes no se sabe nada desde el pasado 11 de febrero, dijo que se sigue atendiendo el tema y negó que se haya dejado de atender.

“Nosotros seguimos atendiendo el tema por las instancias correspondientes, no se ha dejado de atender y por secrecía, pues, no puedo dar detalles, espero que pronto pueda haber avances. Por secrecía no puedo darle yo información, lo estamos atendiendo y lo importante es la localización pronta de las víctimas”.

Hernández Giadáns dijo que se atiende como delito de privacion de libertad y posteriormente se darán detalles.

Por otra parte, sobre el tema de la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad, señaló que se trabaja de manera coordinada con la Comisión Estatal de Búsqueda y los colectivos de familiares.

“Ya se empezaron, estamos en La Guapota, tenemos 6 equipos multidisciplinarios, eso nos permite atender seis puntos a la vez y de manera coordinada con la Comisión estatal, su programa de búsqueda, y nosotros tratando de avanzar en la identificación”.