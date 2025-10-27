Trump niega contender por tercer mandado en 2028

octubre 27, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que no piensa postularse para un tercer mandato en 2028, algo prohibido por la Constitución estadounidense. No obstante, expreso la confianza que tiene en la dupla J. D. Vance-Marco Rubio de cara a las siguientes elecciones presidenciales.

Este lunes 27 de octubre, el mandatario estadounidense fue entrevistado tras haber llegado el día de hoy a Japón, país en el que pretende mantener una estancia de tres días, para reunirse con políticos y empresarios del país nipón, y firmar acuerdos sobre minerales críticos y construcción naval, así como también evitar que Japón siga comprando gas ruso.

Tras haber llegado a su destino, el jefe de Estado fue cuestionado sobre si aspira a un tercer mandato presidencial, algo prohibido por las leyes de la nación norteamericana, pero que la actual administración ha dejado entrever en varias señales, como una gorra que dice “Trump 2028” en la Casa Blanca.

Ante la pregunta, el dignatario negó que considere la posibilidad de hacerlo, pues confía en que J.D. Vance, como presidente, y Marco Rubio, como vicepresidente, arrasen en las siguientes elecciones, ya que los demócratas, a quienes considera que tienen un coeficiente intelectual muy bajo, dejan mucho que desear.

No obstante, hay expertos que consideran que Donald Trump podría postularse para vicepresidente de la mano de J.D. Vance, y, así, ejercer determinada influencia en las decisiones del gobierno que le siga.