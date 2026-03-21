Donald Trump y Benjamin Netanyahu discrepan sobre el ataque a los campos de gas

marzo 20, 2026

El lenguaje divergente del presidente Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre la decisión de Israel de atacar un yacimiento de gas iraní de vital importancia marca la diferencia de opinión más notable entre los dos líderes desde el comienzo de la guerra de 20 días contra Irán .

De acuerdo con la agencia AP, el ataque israelí contra el yacimiento de gas de South Pars provocó que Irán tomara represalias contra la infraestructura energética de otros países de Oriente Medio. Los ataques iraníes agravaron aún más los ya elevados precios mundiales de la energía e impulsaron a los aliados del Golfo a pedirle a Trump que controlara a Netanyahu.

Tras el ataque, Trump y Netanyahu se enfrentaron a interrogantes sobre si están completamente de acuerdo en la conducción de la guerra que comenzó como un ataque conjunto y coordinado contra el antiguo adversario regional. El acercamiento —o al menos la apariencia de acercamiento— entre ambos líderes podría determinar el equilibrio del conflicto y su posible desenlace.

Durante una reunión en el Despacho Oval con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi , Trump declaró a los periodistas que ni estaba de acuerdo ni aprobaba el ataque de Israel contra el yacimiento de gas más grande del mundo , que es una fuente vital de energía para Irán.

“Le dije: ‘No hagas eso’”, dijo Trump sobre la decisión de Netanyahu de atacar. “Nos llevamos muy bien. Todo está coordinado, pero de vez en cuando hace algo. Y si no me gusta, entonces ya no lo haremos”.

Netanyahu afirmó que Israel “actuó solo” y que accedió a la petición de Trump de que Israel suspendiera cualquier ataque adicional contra el gigantesco yacimiento de gas iraní. El primer ministro también intentó minimizar cualquier distanciamiento entre él y Trump.

“Se ha dicho que durante 40 años he afirmado que Irán representa un peligro para Israel y para el mundo. Y es cierto”, declaró Netanyahu en una rueda de prensa en Jerusalén. “¿Saben quién más lo ha dicho? El presidente Trump”.

Netanyahu añadió más tarde: “Miren, no creo que dos líderes hayan estado tan coordinados como el presidente Trump y yo. Él es el líder. Yo soy su aliado. Estados Unidos es el líder”.

La primera reacción pública de Trump al ataque del miércoles contra el yacimiento de gas iraní se produjo varias horas después, en una publicación incendiaria en las redes sociales donde también declaró que Estados Unidos “no sabía nada” sobre el ataque antes de que se llevara a cabo.

Dos personas familiarizadas con el asunto, que no estaban autorizadas a hacer declaraciones públicas, dijeron que Estados Unidos estaba al tanto del plan de Israel antes del ataque. Estas personas hablaron bajo condición de anonimato. Una de ellas afirmó que los objetivos de Israel se están coordinando con Estados Unidos.

Altos funcionarios del gobierno estadounidense argumentaron el jueves que Trump simpatiza con Netanyahu, pero que, en última instancia, su estrategia hacia Irán se guía por lo que él cree que redunda en beneficio de la seguridad nacional de Estados Unidos.

La campaña aérea estadounidense se ha centrado en diezmar el programa de misiles de Irán, atacar su ya debilitado programa nuclear y destruir su armada. Mientras tanto, Israel ha perpetrado un asesinato de alto nivel tras otro en su intento por derrocar a la autoridad islámica que ha gobernado el país desde 1979.

El primer ministro ha presentado este momento como una oportunidad para inaugurar una nueva era en Oriente Medio, una en la que el gobierno de Teherán esté dirigido por un liderazgo más moderado que no sea hostil a Israel.

Netanyahu cuenta con el respaldo de una opinión pública israelí mucho más favorable a la guerra que la estadounidense. Esto le otorga el margen de maniobra político necesario para apoyar una operación sostenida que podría asestar un golpe decisivo al régimen clerical iraní.

Aunque Trump ha ofrecido multitud de razones cambiantes para el conflicto, ha afirmado consistentemente que su objetivo principal es garantizar que Irán “nunca tenga un arma nuclear”.

“Los objetivos que ha planteado el presidente son diferentes de los objetivos que ha planteado el gobierno israelí”, señaló la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ante los miembros del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes el jueves, cuando se le preguntó durante una audiencia sobre la postura de la Casa Blanca respecto al ataque al yacimiento de gas.