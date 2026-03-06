Trump descarta acuerdo con Irán y exige “rendición incondicional”

marzo 6, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “no habrá acuerdo con Irán” y que solo aceptará una “rendición incondicional” del país persa, al cumplirse la primera semana del ataque conjunto de Washington e Israel.

En su cuenta de Truth Social, señaló que, tras la rendición y la elección de un nuevo líder, trabajarán “incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

“¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso, y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, IRÁN TENDRÁ UN GRAN FUTURO. ‘¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!’”, escribió.