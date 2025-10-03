Trump da ultimátum a Hamás para aceptar paz antes del domingo

octubre 3, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio una fecha límite para que la facción guerrillera palestina Hamás acepte el plan de paz que propuso, o de lo contrario se desatará el infierno para la agrupación bélica. El plazo que dio el mandatario estadounidense contempla como ultimátum el domingo 5 de octubre hasta las 18:00 horas.

El plan propuesto por el dirigente norteamericano ya ha sido respaldado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, varios líderes de países árabes y europeos, por lo que solo queda a la espera la aprobación de los líderes de Hamás.

“¡Todos los países han firmado! Si no se llega a este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, todo el INFIERNO, como nadie ha visto antes, se desatará sobre Hamás”, advirtió el jefe del Poder Ejecutivo estadounidense.

El plan en total contempla 20 puntos; no obstante, dentro de los más destacados se encuentran: el cese del conflicto bélico; la liberación de los rehenes de Hamás; la retirada gradual de las tropas israelíes; el desarme de Hamás; un gobierno de transición encabezado por el mismo Trump y el exprimer ministro británico, Tony Blair; así como la posibilidad de un futuro estado palestino, aunque este último ha sido negado por Netanyahu.

En consonancia con sus declaraciones, el político y magnate estadounidense advirtió a la población civil de Gaza que se aleje de aquellas zonas ocupadas por Hamás y se dirijan hacia aquellas zonas más seguras.