Trump condiciona apoyo económico a Milei a resultado electoral

octubre 15, 2025

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que su administración dejará “de ser generosa” con Argentina si la izquierda regresa al poder, durante un almuerzo en la Casa Blanca con su homólogo argentino Javier Milei, mientras baja su popularidad previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Donald Trump creyó erróneamente que será una elección presidencial: “El trabajo que ha hecho Milei en estos últimos 4 años es increíble”, afirmó, sin saber que apenas lleva dos años al frente del gobierno argentino.

“Si Milei pierde no vamos a ser generosos con Argentina”, afirmó Trump ante periodistas, ofreciendo su “apoyo absoluto” al mandatario argentino mientras elogiaba su “carrera increíble” y expresaba confianza en que “va a ganar esta elección”.

El encuentro ocurre días después del anuncio de una línea de intercambio de divisas de hasta 20 mil millones de dólares para sostener la economía argentina.

Milei, en el poder desde diciembre de 2023, agradeció el respaldo que calificó de “vital importancia” para las reformas económicas de su gobierno. “Si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro país“, afirmó el mandatario argentino en sus redes sociales.

Los mercados argentinos reaccionaron inmediatamente a las declaraciones: el índice S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires revirtió ganancias iniciales para cerrar con una caída del 2.09%, mientras los bonos públicos registraron pérdidas de hasta 8% en dólares.

Trump justificó su respaldo político argumentando que es importante “que una gran filosofía conquiste a un gran país”, expresando su esperanza de que otros gobiernos latinoamericanos sigan el camino del movimiento que lidera Milei.