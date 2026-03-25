Transportistas denuncian robo en carreteras como problema constante; piden respuesta efectiva de autoridades

marzo 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El robo al transporte de carga en carreteras del país se ha convertido en una problemática cotidiana que mantiene en incertidumbre al sector, denunció David Ruiz Castillo, quien lo calificó como un fenómeno generalizado en México.

El secretario de Transporte del Sindicato de Trabajadores y Campesinos del Transporte, Energía, Comunicación, Construcción, Industria, Mantenimiento, Minas y Servicios Generales de la República Mexicana (STTECCIMM) señaló que este delito no es exclusivo de una región, sino que ocurre de manera constante en distintas vialidades del país.

“Es un tema muy importante, es algo que le está pegando al transporte. Esto sucede en todas las carreteras de México, todos los días”, afirmó.

Precisó que, en el caso de la zona centro, se tienen identificados tramos de alto riesgo como la carretera La Esperanza–Tehuacán, en el enlace entre Puebla y Veracruz, donde se han registrado diversos incidentes.

Ruiz Castillo criticó la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sobre la relevancia del sector, al señalar que el transporte terrestre es indispensable para el funcionamiento del país.

“Para que el país pueda tener todos los insumos tiene que ser vía terrestre, el país sin el transporte no llega a ninguna parte”, expresó.

En ese sentido, acusó que, aunque existen estadísticas oficiales, en la práctica el delito ocurre diariamente, por lo que no puede considerarse un hecho aislado.

“Podemos hablar de estadísticas, pero el gobierno en sí tiene datos muy exactos de que diario esto sucede. No es algo que suceda hoy y mañana no. No es aislado, como transportista te puedo decir que es algo que se vive todos los días”, añadió.

Ante este panorama, el representante del sector insistió en la necesidad de fortalecer la coordinación con autoridades estatales y federales para hacer frente al problema, así como generar confianza en los transportistas para que sus denuncias sean atendidas.

“Para llegar a tener una solución, pedimos que le hagan caso a las peticiones del sector transporte, nada más, que nos crean y nos hagan caso cuando hacemos una queja”, sostuvo.