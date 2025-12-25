Tragedia en Nochebuena: mueren dos por choque en la Xalapa-Coatepec

diciembre 25, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Un fatal accidente vehicular se registró la noche del miércoles sobre el bulevar Coatepec–Xalapa, dejando un saldo de dos personas fallecidas tras una colisión frontal.

El percance ocurrió cuando una motocicleta, que circulaba con dirección hacia Coatepec, invadió el carril contrario y se impactó de manera directa contra un automóvil particular que se desplazaba en sentido opuesto.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de la motocicleta perdió el control por causas que aún se investigan, lo que provocó que la unidad brincara el camellón o cruzara hacia el carril de Xalapa para estrellarse contra un vehículo Volkswagen Virtus, color plata.

Debido a la fuerza del impacto, los ocupantes de la motocicleta perdieron la vida de forma instantánea, quedando sus cuerpos sobre la cinta asfáltica.

Al lugar arribaron de inmediato cuerpos de emergencia y paramédicos, quienes lamentablemente confirmaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y estatal procedieron a acordonar la zona, lo que generó un intenso congestionamiento vial en ambos sentidos de la carretera durante varias horas, mientras se esperaba el arribo de las autoridades ministeriales.

Personal de la Fiscalía General del Estado y peritos criminalistas realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el retiro de las unidades involucradas.

Este lamentable suceso se suma a los incidentes viales registrados en la región durante la jornada de Nochebuena, por lo que las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad en este tramo carretero.