Trabajadores del Fondo del Futuro exigen salarios retenidos en Xalapa

enero 23, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Trabajadores del fideicomiso denominado “Fondo del Futuro” protestaron este viernes para denunciar la falta de pago de la primera quincena de enero, una situación que afecta directamente a 44 familias y que, según explican, no se debe a la falta de liquidez, sino a un bloqueo administrativo en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Los quejosos se plantaron afuera de las oficinas del “Fondo del Futuro”, sobre la calle Xalapeños Ilustres, a un costado de la iglesia de San José.

Con consignas como «Por amor a Veracruz ¡Aprueben nuestro presupuesto!», los trabajadores señalaron que las autoridades estatales han postergado la autorización del techo financiero para este ejercicio.

Saraí Rodríguez Gutiérrez, representante de los afectados, subrayó que la Dirección del Fideicomiso ya realizó las gestiones necesarias, pero la falta de firma de los altos funcionarios mantiene en el limbo los salarios devengados.

El conflicto adquiere una relevancia económica mayor, ya que este fideicomiso es el encargado de administrar activos estratégicos como la Ciudad Industrial «Bruno Pagliai» en el puerto de Veracruz y la marca «Hecho en Veracruz».

Como medida de presión y para visibilizar su labor, los empleados instalaron puestos con productos regionales de dicha marca frente a sus oficinas, recordando a las autoridades que su trabajo es el motor de programas que el propio gobierno estatal promueve como casos de éxito.

Desde su creación en 2009, el Fondo del Futuro no había enfrentado una crisis de esta naturaleza por motivos burocráticos. Los inconformes advirtieron que las manifestaciones continuarán de manera indefinida hasta que se concrete el depósito de la quincena vencida y se garantice el pago de la correspondiente al 30 de enero, exigiendo que el respeto a los derechos laborales sea una realidad y no solo una frase de campaña.