Gobernadora ofrece disculpas a trabajadores de Salud, pago se hará, el dinero está

diciembre 31, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García ofreció disculpas al personal de los Servicios de Salud de Veracruz que reclamaron su pago del llamado Bono de Fin de Año (bono anual) y aseguró que dinero “sí hay” y este mismo miércoles tendría que quedar el pago.

Entrevistada a su llegada a la toma de protesta de la alcaldesa Daniela Griego Ceballos en Xalapa, la mandataria veracruzana dijo que fue el propio Miguel Reyes, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), quien le reportó la inconformidad de personal del Hospital de Río Blanco y del Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”.

“Por supuesto tienen razón, estamos apurando porque ya se tardaron y ayer estuve revisando para poder cerrar el año con el pago de todos los trabajadores (…) Mil disculpas a todos los trabajadores”.

Y es que, aseveró, el dinero está, pero se tenía que hacer un trámite de conversión de los vales despensa que se había entregado en un primer momento al efectivo.

“Tiene que quedar antes de año nuevo”.

ASUNTO DE RAFAEL LEÓN, LO RESOLVIÓ

EL PODER JUDICIAL

Por otra parte, cuestionada en torno al caso del periodista de nota roja en Coatzacoalcos, Rafael León Segovia “Lafita”, a quien la Fiscalía General del Estado no le pudo acreditar el delito de terrorismo, dijo que fue el Poder Judicial quien resolvió.

“Bueno ya, el Poder Judicial resolvió y la Fiscalía también, ya salieron a emitir, de mi parte no hay problema”, finalizó.