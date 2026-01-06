Pagan al 100% bono a trabajadores de Salud este martes 

enero 6, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- De acuerdo al secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández este martes se completó al 100 por ciento del pago del bono de fin de año de los trabajadores de los Servicios de Salud que lo reclamaban.

La prestación de fin de año, dijo, fue cubierta en su totalidad y reconoció que el proceso presentó fallas operativas que deberán corregirse para evitar que la situación se repita este año.

“Hoy les podemos decir que ya se pagó el 100 por ciento del bono de fin de año; todos los trabajadores ya recibieron su prestación”, a través de retiro sin tarjeta en banco..

Asimismo, aclaro que se paga en efectivo y en tiempo y forma, como lo marca la ley. Esta prestación es distinta; es previsión social y se paga en especie porque, si se entregara en efectivo, causaría impuestos.

De 17 mil 715 trabajadores del sector salud tienen derecho a este bono de fin de año, de los cuales más del 90 por ciento optó por la modalidad de retiro sin tarjeta a través de una institución bancaria.