La cuenta que dejaron los ausentes

septiembre 24, 2026

Lector, lectora querida antes de irse doña Delia Cobos, pone el dedo sobre los municipios de Tantoyuca, Santiago Tuxtla, Ixhuatlán de Madero, Coscomatepec y Catemaco, que son los que concentran los mayores montos observados.

La Cuenta Pública 2025 llegó al Congreso del profe Bautista y con ella, una factura que nadie quiere recibir, el ORFIS puso sobre la mesa 2 mil 703 millones 301 mil 531 pesos de presunto daño patrimonial en 181 ayuntamientos, dicho de otra manera: el año de Hidalgo con Tokio en las administraciones municipales 2022-2025 y las observaciones no fueron precisamente de centavos.

Hay nombres que sobresalen Tantoyuca encabeza el reporte con 148 millones 427 mil 493 pesos, correspondientes a la administración del panista Jesús Guzmán Avilés, de la grey de los Chapitos; le sigue Santiago Tuxtla con 86 millones 469 mil 239 pesos, durante el gobierno de Brianda Kristel Hernández Topete; después aparece Ixhuatlán de Madero, con 70 millones 225 mil 548 pesos, ahí el alcalde fue Arnulfo Espinoza Tolentino, que se fue contento.

Delia tampoco deja fuera a Coscomatepec, donde observó 69 millones 280 mil 259 pesos, durante la administración de José Luis Alonso Juárez, tampoco a Catemaco con 65 millones 761 mil 942 pesos, correspondiente al gobierno de Juan José Rosario Morales. Estos cinco municipios, acumulan alrededor de 440 millones de pesos de presunto daño patrimonial observado… así que habrá que solventar de un modo u otro…

Y como decía Raúl Velasco: aún hay más ¡Caray! Acayucan aparece con 63 millones cien mil pesos; Coatzintla con 60 millones 300 mil pesos; Agua Dulce, con 60 millones 200 mil pesos; Altotonga el municipio gobernado por el amigo de Pepe Yunes, Nacho Morales, recientemente convertido a líder de la casi extinta CNOP con 59 millones 300 mil pesos y por último Ilamatlán con 59 millones de pesos.

Llama poderosamente la atención, que los diez primeros municipios concentran casi 742 millones de pesos, una cantidad que obliga a mirar con lupa qué se hizo, qué se documentó y sobre todo, qué podrá ser solventado… con documentos o con denuncias.

Un presunto daño patrimonial, no equivale todavía a dinero definitivamente perdido, ni a una responsabilidad ya acreditada, los alcaldes y los ayuntamientos tienen etapas para aclarar y solventar las observaciones, tan pronto concluya este proceso, será cuando se conozca que es lo que queda en pie y que se logra justificar.

Por tanto doña Delia como en la iglesia, puede ir en paz, que su misión concluyó.

Cosas de la vida y menudencias

Todo está listo para que este viernes el Pleno del Congreso de Veracruz, vote la terna y defina al próximo titular del ORFIS… ese mismo día el elegido o elegida, protestará y el próximo lunes estará ya en funciones.

Así las cosas mis chulos, nos leemos mañana.