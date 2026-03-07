Tomate llegó a 50 pesos el kilo; comienza a bajar, pero ventas siguen afectadas

marzo 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En los últimos días, el precio del tomate registró un incremento considerable que llegó a impactar tanto a comerciantes como a consumidores, aunque actualmente el costo comienza a disminuir de manera gradual.

De acuerdo con vendedores, la semana pasada el kilo alcanzó hasta los 50 pesos, lo que provocó que muchas personas redujeran sus compras.

“Sí, estuvo bien feo la semana pasada, estuvo hasta 50 pesos el kilo. Ahorita ya empezó a bajar. Hoy, 35, 40 pesos, depende del tamaño”, comentó Claudia Viveros, comerciante.

Pese a esta disminución, señaló que la afluencia de compradores todavía no se recupera, pues muchas familias optan por adquirir menos producto o buscar opciones más económicas.

“La gente sigue llegando menos, se están llevando para salsa, que es el más económico, de veinticinco pesos el kilo”, explicó.

Este aumento también ha impactado a negocios de comida que solían comprar mayores cantidades, pero que ahora redujeron sus pedidos.

“Yo entregaba en un restaurante que se llevaban cuatro, cinco kilos y ahorita se están llevando cinco piezas, seis piezas nomás, como para el día y para rebanar”, relató.

La situación, agregó, también ha afectado el ingreso de los vendedores, quienes han reducido la cantidad de producto que llevan a la venta para evitar pérdidas.