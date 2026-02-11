Detienen a 6 presuntos implicados en balacera del centro de Monterrey

febrero 10, 2026

Fuerza Civil de Nuevo León detuvo a seis hombres señalados como los presuntos responsables de una balacera registrada la zona centro de Monterrey, la cual dejó siete heridos. Los sujetos fueron aprehendidos en el municipio de Juárez durante un operativo conjunto.

La intervención se llevó a cabo la noche del lunes 9 de febrero en la colonia Rincón del Parque Juárez, en el municipio de Juárez; donde los efectivos desplegaron un operativo táctico focalizado, producto de líneas firmes de inteligencia, investigación y seguimiento especializado.

“De acuerdo con las primeras indagatorias, los sospechosos presuntamente forman parte de un grupo criminal independiente con presencia en la zona centro de Monterrey y estarían vinculados con recientes hechos de violencia de alto impacto”, señaló la institución policiaca a través de un comunicado.

Asimismo, durante la intervención se logró el aseguramiento de ocho armas cortas, dos armas largas así como diversas dosis de droga.

Los detenidos fueron identificados como Jorge “N”, de 28 años; Juan “N” y Orlando “N”, ambos de 22 años; Juan “N” y José “N”, de 20 años; así como un menor de 17 años de edad. Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que continuará con las indagatorias.

La acción operativa fue posible gracias a la coordinación estrecha y permanente entre el Gobierno de Nuevo León y la Fuerza Civil —a través de sus áreas de Inteligencia e Investigación y Control Territorial—, en conjunto con la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la Agencia Estatal de Investigaciones y corporaciones municipales de seguridad pública.