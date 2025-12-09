Sergio Ramos pone fin a su etapa en Monterrey

diciembre 9, 2025

El defensa español Sergio Ramos confirmó lo que muchos ya anticipaban: su etapa con el Rayados de Monterrey ha llegado a su fin. Tras la eliminación en semifinales del Apertura 2025 frente a Toluca, Ramos anunció que no renovará su contrato con el club.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Sergio expresó su gratitud hacia la afición y lamentó no haber podido entregar una final. “Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol… y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos”, escribió el veterano.

Una etapa corta, pero con peso

Sergio Ramos llegó a Monterrey a comienzos de 2025, con la misión de aportar su experiencia, liderazgo y jerarquía en la defensa. En apenas un año, disputó más de veinte partidos oficiales, estando presente en los momentos críticos, y aunque su paso fue breve, dejó huella.

Durante su estancia con Rayados vivió momentos destacados. Sin embargo, el fútbol no le permitió cerrar con un título. La derrota frente a Toluca y la eliminación silenciosa pusieron fin a un capítulo que prometía más.

Decisión personal y futuro incierto

La decisión de Ramos no está relacionada con una opción de retiro, sino con su intención de regresar a Europa o evaluar nuevas oportunidades. Según versiones cercanas al jugador, el defensa de 39 años considera que lo mejor para su etapa deportiva es buscar un nuevo reto fuera de México.

Aunque su nombre sonó como fichaje potencial para otros equipos del futbol mexicano, el propio exmadridista dejó claro que su salida de Monterrey significa también su adiós a la Liga MX, al menos por ahora.

Un adiós emotivo

Para muchos aficionados regiomontanos, la partida de Sergio Ramos representa más que la salida de un refuerzo. Su presencia elevó la atención alrededor de Rayados, le dio visibilidad internacional al club y ofreció a la afición la posibilidad de ver a una leyenda europea en la Liga MX.

Hoy, mientras , muchos se preguntan si Monterrey repetirá la apuesta por una figura de renombre o apostará por la renovación desde dentro.