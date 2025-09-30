“Tienen de 3 a 4 días para aceptar”, advierte Trump a Hamás

septiembre 30, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le dará a la organización guerrillera palestina Hamás de tres a cuatro días para aceptar el plan de paz que ha propuesto para poner fin a la ofensiva de Israel en Gaza, y el cual se encuentra respaldado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Este martes 30 de agosto, el mandatario estadounidense advirtió a Hamás que tienen entre tres y cuatro días para aceptar su propuesta de paz y que, en caso de no hacerlo, se desatará un infierno en Gaza, con el país norteamericano respaldando la continuación de la ofensiva israelí.

“Hamás lo hará o no lo hará, y si no lo hace, será un final triste”, afirmó Trump al ser cuestionado sobre la recepción de su propuesta de paz en la organización guerrillera palestina.

La propuesta de paz del político y magnate estadounidense ha sido bien recibida por países árabes y europeos, y esta pondera los siguientes puntos: un alto al fuego, la retirada gradual de las tropas israelíes, el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, la entrada de ayuda humanitaria clave a la franja de Gaza y un gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

Por otro lado, otra cuestión que ha dado de qué hablar es que el dirigente estadounidense ha afirmado que la propuesta de paz contempla la posibilidad de un Estado palestino, en el cual individuos que han sido miembros de Hamás estarían exentos de participar.

No obstante, recientemente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aseverado que en ningún momento acordó este último punto con el mandatario estadounidense.