TEV al OPLE que en un futuro de certeza en la organización de las elecciones judiciales

TEV al OPLE que en un futuro de certeza en la organización de las elecciones judiciales

agosto 18, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La magistra electoral Tania Celina Vásquez Muños hizo un llamado enérgico al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que garanticen la imparcialidad y objetividad de los procesos electorales y se revise de manera exhaustiva las irregularidades que se presentan durante el desarrollo y organización de los comicios.

Lo anterior, luego de que, al revisar diversos recursos de inconformidad de la elección del Poder Judicial, que evidenciaron irregularidades, como la caída del sistema de cómputo estatal y el uso de acordeones el día de la jornada electoral -1 de junio- sin que se tomarán acciones legales o inmediatas para atender las anomalías.

La magistrada recordó que la función de toda autoridad, en este caso el OPLE, debe abonar y fortalecer la confianza ciudadana en los procesos de elección judicial y sobre todo, que se garanticen los principios constitucionales de libertad, autenticidad y certeza.

“Durante el proceso electoral controvertido (Poder Judicial) se identificaron diversas anomalías que fueron denunciadas y que consistieron, entre otras, en la tolerancia frente al uso de acordeones destinados a orientar o dirigir el voto ciudadano, lo que constituye una vulneración directa a la libertad del sufragio.

“También se evidenciaron deficiencias en el diseño de las boletas electorales, así como en la capacitación de los funcionarios de casilla y en la difusión de información hacia la ciudadanía. Estas fallas derivaron en un número de votos nulos inusualmente alto y atípico”, dijo.

Consideró que las irregularidades al cómputo de la elección judicial generaron dudas razonables sobre la certeza y la confiabilidad de los resultados finales que dieron como resultado la elección de 98 personas juzgadoras que entrarán en funciones el próximo 1 de septiembre.

Incluso, mencionó, la falta de exhaustividad y rigor en la revisión de los requisitos de elegibilidad de las candidaturas, atribuibles al OPLE Veracruz compromete los principios constitucionales que rigen la función electoral, “que sean un llamado en donde se atienden medidas de no repetición.

“Nosotros somos un estado libre y soberano, y esa libertad la debe constituir, la debe garantizar principalmente la autoridad electoral administrativa, que es finalmente quien organiza la elección, que es la autoridad más cercana a la ciudadanía, que es la autoridad que va a pedirle a la ciudadanía que vengan a conformar los consejos municipales, los consejos distritales”.

Dijo que el OPLE debe estar atento, alerta, pendiente de cuáles son los requerimientos que se necesitan para llevar y dirigir sabiamente, sobre todo de manera técnica y bien dirigida, el rumbo de la organización de una elección.