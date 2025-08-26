TEPJF valida también elección del Tribunal de Disciplina Judicial

agosto 26, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó este martes, por mayoría de votos, la validez y la asignación de magistraturas del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Con esta resolución se ratificaron los acuerdos controvertidos sobre la sumatoria nacional, la entrega de constancias de mayoría y la designación de quienes ocuparán los cargos.

Con ello, el TEPJF dejó firme la declaración de validez de la elección del TDJ en la sentencia SUP-JIN-256/2025.

El bloque mayoritario, integrado por la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, consideró infundados los argumentos que buscaban anular la elección por presuntas violaciones relacionadas con los llamados “acordeones”.

De acuerdo con la resolución, los magistrados señalaron que estos instrumentos —físicos o digitales— difundidos en redes sociales, videos y notas periodísticas, constituyen pruebas privadas y técnicas sin valor probatorio pleno. Además, enfatizaron que no se acreditó su elaboración, distribución masiva ni un uso determinante en los resultados electorales.

La Sala Superior también desestimó las acusaciones sobre publicidad pagada en redes sociales y un supuesto financiamiento paralelo. Según lo expuesto, las pruebas presentadas no demostraron de manera fehaciente la existencia de estas prácticas, por lo que no se consideraron violaciones graves.

Finalmente, los planteamientos relacionados con representatividad democrática, certeza, imparcialidad, acceso a la justicia y cómputo fueron declarados inoperantes, ya sea por falta de sustento probatorio o porque habían sido resueltos en impugnaciones previas.