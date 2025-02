Teocelo preparado para enfrentar temporada de sequía

febrero 6, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Teocelo, Isaac Alberto Anell Reyes, afirmó que la temporada de estiaje que se avecina no afecta de manera importante a su municipio y que cuando ello ocurre aplican un programa de tandeos.

Explicó que el año pasado solo por una semana durante mayo aplicaron esa medida y confían en que este año sea igual.

“Afortunadamente el año pasado no tuvimos problemas de estiaje, hemos hecho algunas modificaciones en las tomas de agua para que no se afecte, pero de ser así, tenemos un programa de tandeo para que no tarde la población en tener agua”.

Expuso que lo máximo que se llegó a afectar a la población el año pasado fue un día sin del líquido.

“Mientras no haya afectación no se realiza el tandeo, hemos tenido hasta ahorita buen abasto en cuanto a las fuentes de abastecimiento aquí en la cabecera municipal”.

Precisó que su principal fuente de abastecimiento viene de Xico de donde tienen el 60 por ciento del líquido que llega a los hogares.

“Es agua de río y mientras no se afecte ese río, nosotros no tenemos problemas de abasto. En la cabecera municipal tenemos casi 12 mil habitantes”.