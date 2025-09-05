Fuerte choque de dos autobuses en carretera Teocelo-Cosautlán deja dos heridos

septiembre 5, 2025

Redacción/Xalapa. El día de hoy se registró un fuerte choque entre autobuses de la línea «Loma de Oro» en la carretera Teocelo-Cosautlán, el cual dejó como saldo a dos personas heridas. El incidente tuvo lugar al rededor de la una de la tarde.

Los dos autobuses eran de la mísma línea y el impacto fue por alcance. De inmediato se hizo el llamado a las autoridades para que se presentaran elementos de Tránsito del estado así como paramédicos que a su llegada atendieron con efectividad a los heridos.

La circulación se mantuvo cerrada totalmente hasta la llegada de la policía de Tránsito, para más tarde ser reestablecida parcialmente.