Tendrán trabajadores del Congreso facilidades para tramitar testamento

septiembre 24, 2025

Firman diputada Elizabeth Morales y autoridades del Poder Legislativo un convenio de colaboración.

Xalapa, Ver., 23 de septiembre de 2025.- La diputada Elizabeth Morales García y el Congreso del Estado firmaron un convenio de colaboración que tiene como propósito facilitar a las y los trabajadores del Poder Legislativo de Veracruz y sus familiares el acceso al cumplimiento de sus derechos testamentarios.

En un acto celebrado en la sala Jesús Reyes Heroles del Palacio Legislativo, suscribieron el documento la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputada Naomi Edith Gómez Santos, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, la legisladora Elizabeth Morales y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), José de Jesús Rodríguez Hernández.

De acuerdo con el convenio, la legisladora gestionará la exención del pago de honorarios del notario público en el trámite testamentario para quedar en 200 pesos únicamente por el cobro de inscripción en la instancia gubernamental correspondiente en beneficio de todas las y los trabajadores del Congreso y sus familiares que lo soliciten, a partir de la firma del convenio y hasta el 31 de octubre de 2025.

En el uso de la palabra, la diputada Naomi Edith Gómez Santos y el diputado Esteban Bautista Hernández coincidieron en reconocer la iniciativa de la legisladora Elizabeth Morales para hacer efectivo el respeto a la dignidad de las y los trabajadores.

A su vez, la diputada Elizabeth Morales dijo que “no tenemos que esperar a que ya nos sintamos mal, a que pensemos que algo va a suceder para decir ‘Tengo que hacer mi testamento’. Hay que hacerlo hoy que estamos fuertes, que estamos bien y que tenemos la oportunidad de aprovechar este convenio”.

También, el secretario general del SUTSPL, José de Jesús Rodríguez, expresó su agradecimiento a la gobernadora Rocío Nahle García y a los notarios del estado, y reconoció la labor, disposición y voluntad de las diputadas y los diputados para coadyuvar en la mejora de la vida de las y los trabajadores del Congreso.